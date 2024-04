Libyen: Kämpfe in Hauptstadt

Tripolis. In der libyschen Hauptstadt Tripolis haben Straßenkämpfe zwischen bewaffneten Gruppen für Panik gesorgt. In der gesamten Stadt waren in der Nacht zum Freitag Explosionen zu hören. Die konkurrierenden Milizen schossen am zweiten Tag des muslimischen Zuckerfestes in belebten Gegenden mit Maschinengewehren. Zahlreiche Bewohner mussten sich in Sicherheit bringen. Das Gesundheitsministerium rief die Bevölkerung dazu auf, die Konfliktzonen zu meiden. Verletzte gab es während der etwa einstündigen Auseinandersetzungen nicht. Die Polizei machte keine Angaben zu den Gründen für die Kämpfe. (AFP/jW)