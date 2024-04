UNO: Kein Konsens zu Palästina

New York. Die Kampfhandlungen in Gaza sind auch am Freitag weitergegangen. Nach Angaben der Agentur WAFA sind allein bei der Bombardierung eines Wohnhauses in Gaza-Stadt durch die israelische Armee 25 Menschen getötet worden. Auch hätten Rettungsteams in Khan Junis am Freitag 13 Leichen aus Trümmern geborgen. Unterdessen hat ein palästinensischer Antrag auf UN-Vollmitgliedschaft im Weltsicherheitsrat keinen Konsens gefunden. Das teilte die Vertretung Maltas, das gegenwärtig den Vorsitz über das Gremium innehat, am Donnerstag in New York mit. In der kommenden Woche könnte der Antrag aber erneut vorgelegt werden. (AFP/jW)