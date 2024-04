Assange sieht Hoffnungsschimmer

London. Der inhaftierte Wikileaks-Gründer Julian Assange hat sich nach einer jüngsten Äußerung von US-Präsident Joseph Biden hoffnungsvoll gezeigt. Die Aussage bedeute einen Lichtblick, zitierte Wikileaks-Chef Kristinn Hrafnsson den 52jährigen am Donnerstag gegenüber der Agentur PA. Hrafnsson hatte Assange zuvor im Gefängnis in London besucht, wo der Australier auf den Tag genau seit fünf Jahren inhaftiert war. Er wehrt sich juristisch gegen eine mögliche Auslieferung an die USA. Biden hatte am Mittwoch auf die Frage, ob die USA ein australisches Ersuchen prüfen wollten, die Strafverfolgung gegen Assange einzustellen, gesagt: »Wir erwägen das.« (dpa/jW)