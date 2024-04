USA üben Einsatz gegen Nordkorea

Seoul. Die USA haben zur Abschreckung der Demokratischen Volksrepublik Korea (DVRK) erneut ein Manöver mit den Seestreitkräften Südkoreas und Japans abgehalten. Das Training unter Beteiligung des Flugzeugträgers »USS Theodore Roosevelt« habe am Donnerstag und Freitag in Gewässern südlich der Koreanischen Halbinsel stattgefunden, teilte Südkoreas Marine laut dpa vom Freitag mit. Ziel sei unter anderem gewesen, die gemeinsamen Reaktionsfähigkeiten mit Blick auf wachsende Bedrohungen seitens Nordkoreas zu verbessern. Dieses beklagt derweil, dass die beständigen Militärübungen der USA und ihrer Verbündeten die Spannungen in der Region erhöhten. (dpa/jW)