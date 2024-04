Argentinien macht Iran verantwortlich

Buenos Aires. Ein argentinisches Gericht hat Iran für zwei Attentate in Buenos Aires in den 1990er Jahren verantwortlich gemacht. Es habe befunden, dass Teheran die Anschläge auf die israelische Botschaft 1992, die 29 Todesopfer forderten, und auf das jüdische Kulturzentrum AMIA 1994, dem 85 Menschen zum Opfer fielen, angeordnet habe, berichteten örtliche Medien am Donnerstag. Das Bombenattentat auf das AMIA war der verheerendste Anschlag in der Geschichte Argentiniens. Die Beweisführung gegen Iran und auch die libanesische Hisbollah beruht allerdings auf kaum überprüfbaren Indizien. (AFP/jW)