Russisches Militär in Niger eingetroffen

Niamey. Im westafrikanischen Niger ist am Donnerstag eine Transportmaschine mit russischen Militärausbildern und Militärausrüstung eingetroffen, wie der Staatssender Télé Sahel in seinem Abendprogramm berichtete. Demnach werde Russland den Sahelstaat »ausrüsten« und in ihm ein modernes Luftabwehrsystem installieren. Dieses sei in der Lage, die vollständige Kontrolle über den Luftraum zu gewährleisten. Die Berater würden das nigrische Militär so ausbilden, dass es das System effizient nutzen könne. Um wie viele Ausbilder es sich handelt, wurde nicht gesagt. Erst Mitte März hatte Niger mit sofortiger Wirkung eine Vereinbarung über militärische Zusammenarbeit mit den USA beendet. Dies hatte Fragen zur Präsenz der mehr als 1.000 US-Soldaten im Land aufgeworfen, die dort bisher eine der größten Drohnenbasen der Welt unterhalten. (AFP/jW)