Madsack übernimmt Sächsische Zeitung

Dresden. Die Komplettübernahme der DDV-Mediengruppe, zu der die Sächsische Zeitung und das Newsportal Tag 24 gehören, durch den Konkurrenten Madsack wurde am Dienstag vom Bundeskartellamt genehmigt. Um einer Monopolisierung in Dresden und Döbeln vorzubeugen, habe Madsack die Blätter Dresdner Neueste Nachrichten, Döbelner Allgemeine Zeitung und Sachsen Sonntag an Dritte verkauft, teilte das Amt mit. Madsack übernimmt 60 Prozent der DDV vom Bertelsmann-Konzern und 40 Prozent von der Deutschen Druck- und Verlagsgesellschaft, deren Eigentümerin die SPD ist, die wiederum Madsack-Anteile hält. Die Übernahme aller DDV-Anteile durch die Madsack-Gruppe, die Regionalzeitungen wie die Hannoversche Allgemeine im Portfolio hat, soll zum 1. Mai erfolgen. (dpa/jW)