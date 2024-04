Galeria auf dem Grabbeltisch

Essen. Die Unternehmer Richard Baker und Bernd Beetz übernehmen Galeria Karstadt-Kaufhof, wie die Kaufhauskette am Mittwoch in Essen bestätigte. Geplant sei die Weiterführung von mehr als 70 der derzeit 92 Filialen – die finale Entscheidung darüber soll aber »erst Ende April fallen«. Fest stehe die Streichung jedes zweiten der 900 Jobs in der Zentrale in Essen. Nach Einschätzung des Wormser Wirtschaftswissenschaftlers Jörg Funder dürften mittelfristig nicht mehr als 20 Filialen übrig bleiben: »Alles, was darüber hinausgeht, ist ein Zugeständnis an den Insolvenzverwalter, damit man den Zuschlag bekommt und die Häuser für eine gewisse Zeit weiterbetreibt«, sagte der Professor für Unternehmensführung im Handel. (dpa/jW)