Erkundungsbohrung in China

Beijing. Chinas tiefste geothermische Aufschlussbohrung, Fushenre-1, in der südlichen Inselprovinz Hainan ist abgeschlossen und hat eine Tiefe von 5.200 Metern erreicht, teilte der chinesische Petrochemieriese Sinopec am Montag mit. Damit wurde ein neuer Rekord für die tiefste geothermische Aufschlussbohrung in China aufgestellt, so das Unternehmen. Die erfolgreiche Erkundung habe den Entstehungsmechanismus der Erdwärme in Südchina aufgezeigt und werde so dazu beitragen, die groß angelegte Erschließung und Nutzung der geothermischen Ressourcen in der Region zu verbessern. (Xinhua/jW)