Russlands Zentralbank für Kryptowährungen

Moskau. Die russische Zentralbank befürwortet die beschleunigte Verabschiedung des Gesetzes über internationale Zahlungen in Kryptowährungen, solche Zahlungen müssten aber zuerst im Rahmen eines experimentellen Rechtssystem durchgeführt werden, so die Chefin der Bank, Elwira Nabiullina, laut TASS vom Dienstag.

Sie wies auch darauf hin, dass mehr als 98 Prozent der Finanztransaktionen innerhalb Russlands über das russische Äquivalent von SWIFT, das sogenannte System zur Übermittlung von Finanzmitteilungen (SPFS), abgewickelt werden und fügte hinzu, dass die Regulierungsbehörde konsequent die Bedingungen für internationale Zahlungen in nationalen Währungen schafft. »Die Sanktionsrisiken bleiben hoch, wenn in der Zahlungskette Konten in US-Dollar und Euro und SWIFT verwendet werden«, sagte Nabiullina. (jW)