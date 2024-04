photothek/IMAGO Der Inspekteur des Heeres Generalleutnant Alfons Mais bei der Ankunft auf dem Flughafen in Vilnius (8.4.2024)

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) verabschiedete am Montag auf dem Flughafen Berlin-Brandenburg ein Vorkommando von 21 Bundeswehrsoldaten nach Vilnius, der Hauptstadt Litauens. Sie sollen die Stationierung einer deutschen Heeresbrigade in dem baltischen NATO-Staat vorbereiten. Pistorius nannte die Entsendung einen bedeutenden Schritt für die Verteidigungsfähigkeit der NATO und wichtigen Tag für die Bundeswehr. Erstmals werde ein solcher Kampfverband außerhalb Deutschlands stationiert. Die Soldaten wurden in Vilnius vom litauischen Verteidigungsminister Laurynas Kasčiūnas begrüßt. Er bezeichnete die Stationierung als »sehr wichtig« für sein Land. Seine Regierung wolle alles unternehmen, um nötige Infrastruktur zu errichten. Nach der überraschenden Ankündigung der bisher größten Auslandsstationierung von Bundeswehr-Soldaten durch Pistorius im Juni 2023 war der »heftige Streit« (FAZ vom Montag) um Details Ende des Jahres »im Sinne Litauens entschieden« worden.

Zum vierten Quartal 2024 soll das Vorkommando laut deutschem Verteidigungsministerium zu einem »Aufstellungsstab« von rund 150 Bundeswehr-Angehörigen anwachsen. Offiziell wird die neue Einheit mit dem Namen »Panzerbrigade 45« 2025 in Dienst gestellt und sie soll danach weitere Kräfte erhalten, »sofern die benötigte Infrastruktur in Litauen vorhanden ist«. Ende 2027 sollen rund 4.800 Soldaten, etwa 200 Zivilangestellte sowie Beschäftigte formal selbständiger Dienstleister »einsatzbereit« sein. Pistorius erklärte bei der Verabschiedung, noch sei einiges zu tun, auch vor Ort. Mit nach Vilnius flog Heeresinspekteur Alfons Mais, der zuvor im ARD-»Morgenmagazin« erklärt hatte, die Ausstattung der Brigade werde in den kommenden drei bis fünf Jahren Lücken reißen.

Der Pressesprecher des russischen Präsidenten, Dmitri Peskow, erklärte am Montag gegenüber Journalisten, die deutschen Schritte schüfen »Gefahrenstellen« an den russischen Grenzen. Erforderlich sei, »dass wir besondere Maßnahmen ergreifen, um unsere eigene Sicherheit zu gewährleisten«.