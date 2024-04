Finnland verlängert Grenzschließung zu Russland

Lehtikuva Bleibt bis auf weiteres dicht: Die russisch-finnische Grenze

Helsinki. Finnland hat angekündigt, die Grenze zu Russland auf unbestimmte Zeit geschlossen zu halten. »Die Entscheidung bleibt bis auf weiteres in Kraft, jedoch nicht länger als nötig«, erklärte die Regierung in Helsinki am Donnerstag. Darüber hinaus würden »die Grenzübergänge für den Seeverkehr in Haapasaari, der Hafen von Nuijamaa und Santio ab dem 15. April für die Freizeitschifffahrt geschlossen«, um zu verhindern, »dass sich die instrumentalisierte Migration auf den Seeverkehr ausweitet«.

Finnland hatte die Schließung der 1.340 Kilometer langen Grenze zu Russland Mitte Dezember mit einem rapiden Anstieg der Migration begründet. Helsinki wirft Moskau vor, Flüchtlinge gezielt an die Grenze zu schleusen, um eine Migrationskrise in Finnland auszulösen. Russland bestreitet die Vorwürfe. Finnland hat die Schließung der Grenze mehrmals verlängert, die letzte Verlängerung wäre am 14. April ausgelaufen. Ab dem 15. April können Asylanträge nur noch an anderen als den genannten Grenzübergangsstellen zur See oder an Flughäfen gestellt werden. (AFP/jW)