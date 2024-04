Nachschlag: Schluss mit lustig

Courtesy of Netflix © 2024 Warten auf die Aliens

Hochentwickelte Außerirdische wollen der Menschheit helfen. Mit einem Prozent Lichtgeschwindigkeit (was ziemlich schnell ist) werden sie 400 Jahre benötigen, die Erde zu erreichen. Dann wollen sie den Klops gemeinsam mit den Menschen besiedeln. Ihr heimisches System hat drei Sonnen, daher der Titel der Serie. Das Dreikörperproblem meint den chaotischen Zustand der Gravitation von mehr als zwei großen Massen. Die Heimatwelt der Trisolaner erlebt quasi zyklisch Naturkatastrophen, weshalb sie sehr lange gebraucht haben, ihren hohen Standard zu erreichen. Die Menschheit hat das Problem nicht. Daher wird sie die Trisolaner, wenn die die Erde erreichen, wahrscheinlich überholt haben. Was den Aliens Angst macht, und als sie rausfinden, dass es auf der Erde das Konzept der Lüge gibt, ist Schluss mit lustig. Mittels ihrer Technologie hemmen sie die Menschheit in ihrer Entwicklung, damit die Möglichkeit erhalten bleibt, sie bei Ankunft zu vernichten. Eine Story, direkt aus dem Leben gegriffen. (fb)