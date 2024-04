Türkische Inflation steigt weiter

Istanbul. Die Inflation in der Türkei hat auch im März weiter zugelegt. Die Teuerungsrate betrug im vergangenen Monat 68,5 Prozent im Jahresvergleich, wie das Statistikinstitut Tüik am Mittwoch mitteilte. Schon in den vergangenen Monaten war die Inflation gestiegen, im Februar betrug sie 67,1 Prozent. Verglichen mit dem Vormonat legten die Verbraucherpreise um 3,16 Prozent zu. Unabhängige Experten von der Forschergruppe Enag bezweifeln die offiziellen Zahlen und gehen von noch drastisch höheren Teuerungsraten aus. Für März beziffern sie die Inflation auf fast 125 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. (AFP/jW)