18 verletzte Arbeiter nach Gasaustritt

Detmold. Bei einem Austritt von Kohlenmonoxid in einer Unterkunft für Montagearbeiter im Kreis Lippe sind 18 Menschen verletzt worden. Rettungskräfte fanden am Mittwoch beim Eintreffen vor der Unterkunft in Horn-Bad Meinberg bereits drei teils bewusstlose Menschen, wie die örtliche Freiwillige Feuerwehr mitteilte. Aus dem verwinkelten Haus seien dann 15 weitere Menschen gerettet worden. Wie es zu dem Kohlenmonoxidaustritt kam, war nach Angaben einer Sprecherin der Polizei in Detmold zunächst unklar. (AFP/jW)