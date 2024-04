Benzinpreis steigt dritte Woche in Folge kräftig

München. Seit Mitte März wird Benzin immer teurer. Der Preis für die Sorte Super E 10 ist die dritte Woche in Folge gestiegen, wie der ADAC am Mittwoch mitteilte. Im bundesweiten Tagesdurchschnitt waren am Dienstag 1,833 Euro pro Liter des Kraftstoffs fällig. Das waren 2,2 Cent mehr als vor einer Woche und 7,3 Cent mehr als am 12. März. Als Grund für die aktuelle Steigerung bei Benzin sieht der ADAC vor allem den höheren Ölpreis. Dass Diesel davon weniger stark betroffen ist, dürfte dem Verkehrsclub zufolge dagegen am bevorstehenden Ende der Heizperiode und einer insgesamt schwächeren Nachfrage liegen. (dpa/jW)