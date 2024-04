Luftangriff: Berlin ohne »eigene« Erkenntnisse

Berlin. Die Bundesregierung hat eine klare Stellungnahme zu dem israelischen Angriff auf das iranische Botschaftsgelände in der syrischen Hauptstadt Damaskus abgelehnt. »Uns liegen dazu keine eigenen Erkenntnisse vor«, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes am Mittwoch in Berlin. Militärische Operationen, die sich gegen Botschaften oder Konsulate richteten, würden ein gefährliches Eskalationspotential bergen. Das Auswärtige Amt kenne den genauen Status des angegriffenen Gebäudes aber nicht. Es habe Äußerungen gegeben, nach denen es sich nicht um das iranische Konsulatsgebäude gehandelt habe. Am Dienstag hatte auch die US-Regierung Israel für den Angriff auf das Konsulatsgebäude verantwortlich gemacht. (dpa/jW)