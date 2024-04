Nordost-CDU: Amthor wird Generalsekretär

Schwerin. Der Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor soll Generalsekretär des CDU-Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern werden. Er werde Amthor für das Amt vorschlagen, kündigte der designierte Landesparteichef Daniel Peters am Mittwoch in Schwerin an. Peters wird auf dem Landesparteitag am 13. April in Rostock für den Landesvorsitz kandidieren. Amthor hatte im Jahr 2020 eine eigene Kandidatur für den Vorsitz des Landesverbandes zurückgezogen, nachdem seine Aufsichtsratstätigkeit und Lobbyarbeit für das US-Unternehmen Augustus Intelligence bekanntgeworden war. (dpa/jW)