»Heinrich Heines Faust«. Vortrag von Christian Liedtke. Ob als Sagenfigur oder als Motiv der Bildenden Kunst – in vielerlei Gestalt taucht Faust in Heinrich Heines Werken auf. Christian Liedtke zeichnet seinen Umgang mit dem Faust-Stoff nach. Mittwoch, 3.4., 19 Uhr. Ort: Goethe-Museum im Schloss Jägerhof, Jacobistraße 2, Düsseldorf. Veranstalter: Heinrich-Heine-Salon

»Untergetaucht. Eine junge ­jüdische Frau überlebt in Berlin 1940–1945«. Lesung und Gespräch mit Historiker Hermann Simon und Schauspielerin Nicole Haase. Marie Jalowicz wurde 1922 geboren. Mitten im Krieg gelang es ihr, unterzutauchen. Wenige Jahre vor ihrem Tod erzählte sie über diese Zeit, woraus ein Buch entstand. Donnerstag, 4.4., 17 Uhr. Ort: Stadtbibliothek, Breiter Weg 109, Magdeburg. Veranstalter: Rosa-Luxemburg-Stiftung Sachsen-Anhalt

»Paul Dessau. Ein Künstlerroman in 14 Bildern«. Buchvorstellung mit Autor Arnold Pistiak. Paul Dessau gehörte zu den jüdischen Künstlern, die der deutschen Kunst im 20. Jh. ein besonderes Gepräge gaben. Ob als Komponist von politischen Liedern, ob als Theaterkomponist – immer tritt uns Dessau entgegen als ein sensibler und origineller Tonschöpfer. Der Künstlerroman verfolgt den Weg Dessaus mit – sein Leben in den Jahren bis 1933, sein Leben im Exil und schließlich sein Schaffen in der DDR. Freitag, 5.4., 19 Uhr. Ort: Primobuch, Herderstr. 24, Berlin. Veranstalter: Primobuch