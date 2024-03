Benzinpreise steigen auf Jahreshoch

München. Für Fahrer von Autos mit Benzinmotor ist Tanken die zweite Woche in Folge teurer geworden. Superbenzin der Sorte E 10 verteuerte sich um 2,1 Cent, wie der ADAC am Mittwoch mitteilte. Im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Dienstags kostete ein Liter demnach 1.811 Euro. Das ist der bisher höchste Wert des Jahres in der wöchentlichen Auswertung des Verkehrsklubs. Diesel verbilligte sich dagegen leicht um 0,6 Cent auf 1.730 Euro pro Liter. Damit steigt auch die Differenz zwischen den Kraftstoffpreisen wieder. Noch Mitte Februar waren E 10 und Diesel praktisch gleich teuer. Seither hat Benzin zugelegt, Diesel sich tendenziell verbilligt. (dpa/jW)