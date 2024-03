Angriff auf türkisches Konsulat

Hannover. Nach einem Angriff auf das türkische Generalkonsulat in Hannover ermittelt der Staatsschutz. Mehrere Täter beschädigten am Dienstag abend Fensterscheiben des Gebäudes, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Etwa 20 Menschen warfen demnach Steine auf das Konsulat und schlugen mit Eisenstangen gegen Fenster. Zuvor hatte es in der Innenstadt eine Demonstration gegen die »Angriffe von Nationaltürken in Belgien« gegeben. In der belgischen Provinz Limburg hatten türkische Faschisten am Sonntag abend eine Hetzjagd auf Kurden veranstaltet. (dpa/jW)