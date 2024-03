Wirtschaftsminister will weiter aufrüsten

Berlin. Die Bundesregierung hat am Mittwoch mit Vertretern von Rüstungsherstellern beraten. Resultat: Man will gemeinsam weiter aufrüsten. Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) sagte im Anschluss an das Treffen in Berlin, das gemeinsame Ziel sei, die Produktion »hochzufahren«, da die »Weltbedrohungslage« sich verändert habe. Darauf müsse reagiert werden. Die »Bedürfnisse« der einzelnen Unternehmen seien allerdings sehr unterschiedlich. Grundsätzlich »brauche« die Industrie »mehr Aufträge«, um die Produktion auszuweiten. Habeck sagte, bei dem Treffen seien »konkrete Arbeitsaufträge« erarbeitet worden. Der Wirtschaftsminister ergänzte, die Rüstungsbranche sei in der EU noch »sehr national ausgerichtet«, Kooperationen daher wichtig. Ein »gemeinsamer Beschaffungsmarkt« sei nun das »Gebot der Stunde«. (Reuters/jW)