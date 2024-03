Scholz hält Bau neuer Stadtteile für notwendig

Brandenburg an der Havel. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will die Schaffung bezahlbarer Wohnungen voranbringen und hält den Bau neuer Stadtteile für notwendig. Der SPD-Politiker sagte am Montag abend bei einem »Kanzlergespräch« mit rund 160 Bürgerinnen und Bürgern in Brandenburg an der Havel: »Wir werden neue Stadtteile bauen müssen.« Es sei mehr Bauland nötig. Scholz sprach sich dafür aus, das Baurecht zu vereinfachen, zudem müssten die Baupreise sinken.(dpa/jW)