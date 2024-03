Kindergrundsicherung als Reformbeispiel

Berlin. Der Nationale Normenkontrollrat hat die Kindergrundsicherung als »Einstieg in eine zukunftsfähige Sozialleistungsverwaltung« gelobt. Leistungsbestandteile wurden aber nicht konsequent gebündelt, »angrenzende Leistungen wie Bürgergeld und Wohngeld nicht ausreichend adressiert und Behördenkontakte nicht reduziert, sondern erhöht«, hieß es in der am Dienstag veröffentlichten Erklärung. Das Gremium schlug vor, dies auf die »Gesamtarchitektur des Systems« auszuweiten. Sozialleistungen könnten künftig gebündelt und Regelfälle automatisiert werden. (dpa/AFP/jW)