China tauscht Computer mit westlichen Chips aus

Beijing. China tauscht von Behörden genutzte Computer mit Prozessoren der US-Konzerne AMD und Intel aus. Wie die Financial Times am Sonntag berichtete, wird eine entsprechende Richtlinie vom Dezember 2023 derzeit von chinesischen Behörden umgesetzt. Laut dieser müssen bei der PC-Beschaffung Kriterien für »sichere und zuverlässige« Prozessoren und Betriebssysteme berücksichtigt werden. So würden auch das Betriebssystem Microsoft Windows und ausländische Datenbanksoftware durch einheimische ersetzt. (dpa/jW)