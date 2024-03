Bau von Northvolt-Fabrik bei Heide gestartet

Heide. In Schleswig-Holstein hat der Bau einer Batteriefabrik des schwedischen Herstellers Northvolt am Montag offiziell begonnen. Zur Eröffnung waren unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Wirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) und Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) anwesend. Northvolt will dort ab 2026 mit Hilfe der verfügbaren Windkraft in der Region Batterien für bis zu eine Million Elektroautos pro Jahr herstellen. Die EU hatte im Januar Bundes- und Landesmittel in Höhe von 902 Millionen Euro für die Batteriefabrik genehmigt. (dpa/AFP/jW)