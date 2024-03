Mutmaßlicher IS-Mann vor Gericht

Koblenz/Mainz. Am 8. April wird am Oberlandesgericht Koblenz die Hauptverhandlung im Fall eines 44 Jahre alten Mannes beginnen, dem unter anderem Kriegsverbrechen gegen Personen, Mord und die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland zur Last gelegt werden. Er soll als Mitglied des »Islamischen Staats« (IS) an mehreren Hinrichtungen in Syrien beteiligt gewesen sein, wie das Gericht am Montag mitteilte. Der syrische Staatsangehörige habe sich 2015 der dschihadistischen IS-Miliz angeschlossen. 2023 wurde der Mann in Mainz festgenommen. (dpa/jW)