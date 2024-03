BSW erhält Millionenspende

Berlin. Ein Paar aus Klütz in Mecklenburg-Vorpommern hat dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) Mitte März eine Spende von gut 4,09 Millionen Euro überwiesen. Das geht aus einer Veröffentlichung durch den Bundestag hervor. Einzelspenden über 50.000Euro müssen dem Parlament namentlich gemeldet werden. BSW-Schatzmeister Ralph Suikat sagte dem Spiegel, man konkurriere mit Parteien, die allein für den EU-Parlamentswahlkampf »ein Budget von über zehn Millionen Euro zur Verfügung« hätten. Seine Partei sei auch in Zukunft auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Von der staatlichen Parteienfinanzierung profitiert das BSW bislang nicht, weil diese an Wahlergebnisse gekoppelt ist. (dpa/jW)