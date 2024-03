Philippinen bestellen Chinas Botschafter ein

Manila. Nach einem neuen Zwischenfall im Südchinesischen Meer hat das philippinische Außenministerium den chinesischen Botschafter einbestellt. Der Inselstaat wolle damit seinen Protest gegen die »aggressiven Aktionen der chinesischen Küstenwache und der chinesischen Seemiliz« am vergangenen Sonnabend übermitteln, hieß es am Montag in einer Mitteilung. Demnach habe die chinesische Küstenwache Wasserwerfer gegen ein Versorgungsboot der philippinischen Marine eingesetzt, um es daran zu hindern, einen Stützpunkt Manilas auf dem Second-Thomas-Riff zu erreichen, auf das Beijing Hoheitsrechte erhebt. (dpa/jW)