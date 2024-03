50.000 Menschen bei Newroz-Fest in Hessen

Frankfurt am Main. In Hessen haben am Sonnabend nach Angaben der Veranstalter rund 50.000 Menschen an den Feierlichkeiten zum kurdischen Neujahrsfest Newroz teilgenommen. Das berichtete die kurdische Nachrichtenagentur ANF. Die Polizei spreche von nur rund 35.000 Teilnehmenden. Zentrale Forderung der Veranstaltung mit dem Motto »Newroz bedeutet Freiheit, deine Freiheit ist unsere Freiheit« sei die Freilassung des seit 25 Jahren in türkischer Isolationshaft gefangengehaltenen Abdullah Öcalan gewesen. Öcalan hat die auch in der BRD kriminalisierte Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) begründet. (jW)