Niger: 23 Soldaten bei Hinterhalt getötet

Niamey. Im Niger sind nach Regierungsangaben bei einem Angriff von Dschihadisten mindestens 23 Soldaten getötet und 17 weitere verletzt worden. Die Militärregierung des westafrikanischen Staats verkündete am Freitag eine dreitägige Staatstrauer. Die Soldaten seien in der Region Tillabéri nahe der Grenze zu Mali in einen Hinterhalt von rund 100 Angreifern geraten, hieß es in einer Regierungserklärung vom Donnerstag abend. Bei dem Vorfall in der Nacht zu Mittwoch seien auch rund 30 Angreifer getötet worden. (dpa/jW)