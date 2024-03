70 Rohingya auf Flucht ertrunken

Jakarta. Mehr als 70 Rohingya sind »vermutlich tot oder vermisst«, nachdem ihr Boot vor der Küste der indonesischen Provinz Aceh gekentert ist. 75 Menschen konnten nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks vom Freitag gerettet werden. Das Holzboot der aus Bangladesch kommenden Flüchtlinge war am Mittwoch gekentert. Nach UN-Angaben kamen im vergangenen Jahr mehr als 2.300 Rohingya in Indonesien an, das waren mehr als in den vier vorangegangenen Jahren zusammengenommen. 569 starben 2023 auf der Flucht oder gelten als vermisst, die höchste Zahl seit 2014. (Reuters/jW)