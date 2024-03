Indischer Chefminister Kejriwal verhaftet

Neu-Delhi. Die indische Justiz ist bis Freitag abend zu keinem Entschluss gelangt, ob der am Vortag festgenommene Chefminister von Delhi, Arvind Kejriwal, in Haft bleiben soll oder nicht. Wie die Infoseite The Wire berichtete, wird dem Politiker der Antikorruptionspartei AAP Bestechlichkeit vorgeworfen. Im gleichen Fall werde auch gegen den Unternehmer Sarath Chandra Reddy ermittelt – der 2022 seinerseits verhaftet worden war, aber freikam, nachdem er der Indischen Volkspartei BJP von Premierminister Narendra Modi illegal Geld gespendet hatte, wie kurz vor Kejriwals Verhaftung bekanntgeworden war. (jW)