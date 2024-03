»Dickpics«: Mann in UK zu Haftstrafe verurteilt

London. Weil er Aufnahmen seines Geschlechtsteils ungefragt an Frauen schickte, ist ein 39jähriger in Großbritannien zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Es sei die erste Verurteilung wegen sogenannten Cyberflashings in England und Wales, meldete die Agentur PA am Dienstag. Seit Ende Januar ist es dort strafbar, zum Beispiel über Messenger unerwünscht Bilder von Genitalien (»Dickpics«) zu verschicken. Das Gericht verurteilte den Mann zu einer Gefängnisstrafe von 66 Wochen. (dpa/jW)