Abfindungen bei Ford-Zulieferern

Völklingen. Die IG Metall hat sich mit den Zulieferbetrieben von Ford in Saarlouis auf Abfindungszahlungen geeinigt. In den Betriebsversammlungen am Montag haben die IG-Metall-Mitglieder in allen fünf bestreikten Betrieben (Lear Corp., Rhenus LMS, Benteler, Tenneco, Magna) für die Annahme des Verhandlungsergebnisses gestimmt. »Die Betroffenen haben erkannt, dass die Unternehmen nicht willens waren, Arbeitsplätze und Ersatzprodukte in Saarlouis anzusiedeln«, erklärte die IG Metall am Montag. »Mit der zweitbesten Lösung werden nun erhebliche Abfindungszahlungen mittels der verhandelten Sozialtarifverträge fällig.« Die Verträge in den sechs Betrieben seien strukturell vergleichbar, aber in der finanziellen Ausgestaltung unterschiedlich. Neben Abfindungen werde es eine Transfergesellschaft und Programme für ältere Kollegen geben. Mit dem Auslaufen der Ford-Focus-Produktion im November 2025 beenden auch die Zulieferbetriebe ihre Geschäfte im I-Park Saarlouis. (jW)