Russland: Ukrainische Soldaten vertrieben

Moskau. Russische Truppen haben nach Angaben aus Moskau ukrainische Soldaten aus dem Grenzdorf Kosinka in der russischen Oblast Belgorod vertrieben. Das berichtete die Agentur RIA am Mittwoch unter Berufung auf das Verteidigungsministerium. In den vergangenen Wochen griffen ukrainische Truppen mehrfach Kosinka und weitere Ortschaften an der Grenze an. Ukrainischen Geheimdienstkreisen zufolge wurde zudem der Luftwaffenstützpunkt Engels tief in Russland mit Drohnen angegriffen. Der Gouverneur der Region Saratow, in der sich die Basis befindet, bestätigte den Abschuss ukrainischer Drohnen in der Nähe der Stadt Engels. Schäden seien nicht gemeldet worden. Der Stützpunkt ist die Hauptbasis der russischen Flotte strategischer Langstreckenbomber und liegt Hunderte Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. (Reuters/jW)