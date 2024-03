Frankreich: Mehr rassistische Straftaten

Paris. In Frankreich hat es im vergangenen Jahr deutlich mehr registrierte rassistische Straftaten gegeben als noch im Vorjahr. Mit etwa 8.500 Verbrechen und Vergehen stieg die Zahl um 32 Prozent, wie das Innenministerium in Paris am Mittwoch mitteilte. Hinzu kämen etwa 6.400 rassistische Verstöße im vergangenen Jahr. Am häufigsten seien Menschen rassistisch beleidigt, provoziert oder diffamiert worden. Körperliche Gewalt und Angriffe seien seltener vorgekommen, aber auch diese Fälle hätten im vergangenen Jahr zugenommen. Menschen aus afrikanischen Ländern waren im vergangenen Jahr laut Ministerium besonders stark von rassistischen Taten betroffen. Während sie nur vier Prozent der Gesamtbevölkerung ausmachten, stellten sie elf Prozent der Opfer rassistischer Übergriffe. (dpa/jW)