Irischer Premier tritt zurück und gibt Parteiführung ab

Dublin. Der irische Ministerpräsident Leo Varadkar hat überraschend seinen Rücktritt angekündigt. Den Posten als Chef der konservativen Regierungspartei Fine Gael werde er zudem sofort abgeben, teilte der 45jährige am Mittwoch in Dublin mit. Er trete sowohl aus persönlichen als auch aus politischen Gründen ab. Varadkars Rückzug von der Spitze der Dreiparteienkoalition löst nicht automatisch eine Neuwahl aus. Varadkar erklärte, dass er den Posten des Regierungschefs räume, sobald ein Nachfolger feststehe und das Amt übernehmen könne. Er habe darum gebeten, am 6. April einen neuen Parteichef zu ernennen. Als potentielle Nachfolger an der Spitze der Fine Gael werden Handelsminister Simon Coveney, Justizministerin Helen McEntee, der Minister für öffentliche Ausgaben Paschal Donohoe und der Minister für höhere Bildung ­Simon Harris gehandelt. (dpa/jW)