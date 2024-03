Ausstellung zur KZ-Verwaltung eröffnet

Oranienburg. In Kooperation mit dem Leibniz-Institut für Wissensmedien in Tübingen hat die Gedenkstätte Sachsenhausen die neue Dauerausstellung »Verwaltung als Verbrechen« entwickelt. Seit Montag ist die Präsentation zur sogenannten Inspektion der Konzentrationslager im Museum der Gedenkstätte zu sehen. Die Ausstellung ist das Ergebnis einer Überarbeitung und Erweiterung an einem historischen Ort: dem ehemaligen Dienstzimmer des Chefs der SS-Behörde. Von dort aus wurde zwischen 1938 und 1945 das gesamte System der faschistischen Konzentrationslager verwaltet und gesteuert. (dpa/jW)