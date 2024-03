Schweiz: Polizei löst Treffen mit Sellner auf

Genf. In der Schweiz hat die Polizei am Sonnabend ein Treffen von »Identitären« aufgelöst und den Kopf der »Identitären Bewegung Österreich«, Martin Sellner, vorübergehend festgenommen. Er hatte demnach in Tegerfelden eine Rede halten sollen. »Zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und der Verhinderung von Konfrontationen mit Personen der Gegenseite« sei er festgenommen und des Kantons Aargau verwiesen worden. Eingeladen hatte die Gruppierung »Junge Tat«. Zur Veranstaltung hatten sich die rund 100 Teilnehmer in einem Raum des lokalen des Aargauisch Kantonalen Weinbaumuseums getroffen, wie die Aargauer Zeitung am Sonntag berichtete. Dieses sei über den Inhalt der Veranstaltung getäuscht worden, teilte Jurina Slavicek, Leiterin der Geschäftsstelle, dem Blatt mit. Schriftlich angegeben worden sei eine »Podiumsdiskussion zu Entwicklungshilfe und Migration«. (AFP/jW)