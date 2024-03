Japans Zentralbank hebt Leitzins an

Tokio. Japans Zentralbank hebt erstmals seit 17 Jahren wieder den Leitzins an. Er liegt künftig zwischen null und 0,1 Prozent, wie die Bank of Japan am Dienstag mitteilte. Zuvor lag der Leitzins seit 2016 im Minusbereich, zuletzt lag die Spanne bei minus 0,1 bis null Prozent. Japans Notenbank folgt mit der Anhebung nun den anderen großen Zentralbanken weltweit. Die Bank of Japan erklärte, sie reagiere mit der Zinsanhebung auf die »positive« Entwicklung von Löhnen und Inflation. (AFP/jW)