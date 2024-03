Gewerkschaftskampf bei VW in den USA

Washington. Die Beschäftigten im Volkswagen-Werk in den USA streben ein Votum über eine Anerkennung der US-Gewerkschaft UAW zum Abschluss von Tarifverträgen an. Eine überwältigende Mehrheit der 4.300 Arbeiter habe innerhalb von drei Monaten Gewerkschaftskarten unterschrieben, erklärte die Organisation United Auto Workers (UAW) am Montag (Ortszeit). Bei der US-Arbeitsbehörde NLRB sei eine Abstimmung beantragt worden. Es ist der dritte Versuch der UAW innerhalb von zehn Jahren, die Beschäftigten im Werk Chattanooga im US-Bundesstaat Tennessee zu organisieren. Beim letzten Mal 2019 verfehlte die UAW die Mehrheit nur knapp. Nach den durch Streiks erzwungenen Lohnerhöhungen bei den drei traditionellen US-Autokonzernen General Motors, Ford und Stellantis (Chrysler) will die UAW auch in den Fabriken ausländischer Hersteller tariffähig werden. (Reuters/jW)