Bezahlung in sozialen Berufen deutlich geringer

Berlin. Arbeitsstress, Schichtarbeit und niedrige Löhne: Die rund drei Millionen Beschäftigten im sozialen Sektor verdienen laut einer neuen Studie durchschnittlich 17 Prozent weniger als Beschäftigte in anderen Sektoren. Wechselnde Arbeitszeiten, hohe Fluktuation und Teilzeit sind hier zudem für mehr Beschäftigte an der Tagesordnung als in der übrigen Wirtschaft. Das geht aus einer am Montag veröffentlichen Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung und des Deutschen Roten Kreuzes hervor. (dpa/jW)