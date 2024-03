Neonaziübergriff in Brandenburg

Frankfurt (Oder). Im brandenburgischen Wandlitz haben zwei Tatverdächtige das Treppenhaus einer Geflüchtetenunterkunft mit zwei Zaunfeldern verbarrikadiert. Die noch Unbekannten sollen am Sonnabend in den frühen Morgenstunden auf dem Gelände der Unterkunft erschienen und in eines der Gebäude eingedrungen sein, wie die Polizei in Frankfurt (Oder) am Montag mitteilte. Die beiden Zaunfelder sollen sie auf einer nahegelegenen Baustelle gestohlen haben. Ein Täter soll außerdem den faschistischen Gruß gezeigt haben. Wie die Polizei mitteilte, zeichnete eine Überwachungskamera das Geschehen auf.(AFP/jW)