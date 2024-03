Starker Anstieg der Gewalt an Schulen

Berlin. Gewaltvorfälle an Schulen in Deutschland nehmen zu. Das ergab eine Umfrage der Nachrichtenagentur dpa. Allein im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen gab es demnach 2022 rund 5.400 Gewaltdelikte. Dabei ist die Zahl erfasster Gewaltdelikte im Vergleich zur Zeit vor der Coronapandemie mitunter deutlich gestiegen. In NRW ergibt sich ein Anstieg der Fälle um mehr als die Hälfte. In Baden-Württemberg gab es dem Landesinnenministerium zufolge 2022 2.243 Gewaltfälle, in Sachsen 1.976. In Berlin waren es laut Polizei 2.344 Fälle von Körperverletzung. Für 2023 sei eine »erneute deutliche Steigerung der Fallzahlen« zu verzeichnen.(dpa/jW)