Biplab Basu verstorben

Berlin. Der in der von ihm mitgegründeten Berliner Beratungsstelle für Opfer rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt »Reach out« tätige Bürgerrechtsaktivist Biplab Basu ist tot. Das erfuhr jW am Wochenende aus seinem Umfeld. Der 72jährige hatte erst in der Wochenendausgabe von jW über das schwindende Vertrauen von Opfern rechter Gewalt zur Polizei berichtet. Basu engagierte sich in Berlin gegen rassistische Übergriffe und insbesondere auch gegen Polizeigewalt. Der gebürtige Inder lebte seit über vier Jahrzehnten in Berlin. Ein Nachruf folgt. (jW)