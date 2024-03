In der ganzen Welt bekannt unter dem Namen »Berber«, der jedoch von den meisten Angehörigen dieser Bevölkerungsgruppe abgelehnt wird, kämpft die Amazigh-Minderheit auch in Marokko seit Jahrzehnten um die Anerkennung ihrer Kultur, Sprache und Identität. Viele Imazighen, wie die Mehrzahl des Wortes heißt, sprechen ausschließlich Tamazight und haben nur geringe oder gar keine Kenntnisse in Arabisch oder Französisch. Die meisten leben in den ländlichen Gebieten des Atlasgebirges, die von Armut und unzureichender Infrastruktur geprägt sind. Diese Situation hat sich nach dem schweren Erdbeben vom September vergangenen Jahres noch weiter verschlechtert.

Insbesondere Frauen leiden unter gesellschaftlicher Benachteiligung, patriarchalen Denkweisen und haben oft keinen oder nur eingeschränkten Zugang zu Bildungseinrichtungen. Schulen liegen häufig weit entfernt von den Dörfern, und aus Angst vor möglichen Gefahren lassen viele Eltern ihre Töchter nicht zur Schule gehen.

Samira Bendriouich ist die einzige Person aus dem Dorf Afella Ighir, die eine weiterführende Schule besucht hat. Sie ist die Gründerin des Vereins »Amazigh Girl Matters«. Zusammen mit anderen Freiwilligen kämpft sie für die Anerkennung der Rolle der Frau in der Gesellschaft, organisiert Schulungen zu finanzieller Unabhängigkeit und unterstützt die Vermarktung lokaler Produkte für Amazigh-Frauen. Diese sind häufig in der Herstellung von traditionellem Schmuck, bei der Ernte und Verarbeitung von Getreide für Couscous und dem Verkauf von Meeresfrüchten tätig. Eine der wichtigsten Lebensgrundlagen ist für viele jedoch die Ernte und Herstellung des hochwertigen und kostbaren Öls, das aus den Beeren des Arganbaums gewonnen wird. Durch die Förderung von Kooperationen und Kooperativen wird den Mädchen und Frauen ein sicherer Verkaufsort für ihre Produkte gewährleistet.

Samira ist sich sicher, was die Bedeutung ihrer Arbeit angeht: »Nur indem wir Frauen heute dabei unterstützen, ihre Fähigkeiten zu entwickeln und sie aus ihrer Komfortzone herausführen, können wir eine Zukunft mit mehr weiblichen Führungskräften gestalten.«