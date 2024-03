Dänemark: Frauen sollen Militärdienst leisten

Kopenhagen. Am Mittwoch gab die dänische Premierministerin Mette Frederiksen gegenüber AP bekannt, den Militärdienst auf Frauen ausdehnen zu wollen. Das Land will damit die Zahl junger Menschen, die Militärdienst leisten, erhöhen. Zudem soll die Wehrzeit von vier auf elf Monate erhöht werden. Offiziellen Angaben zufolge hat Dänemark derzeit bis zu 9.000 Berufssoldaten zusätzlich zu den 4.700 Wehrpflichtigen in der Grundausbildung. Die Regierung will 5.000 zusätzliche Wehrpflichtige rekrutieren. Dänemark ist NATO-Mitglied und ein überzeugter Unterstützer der Ukraine. Im vergangenen Jahr gab das Land rund 1,4 Prozent der Wirtschaftsleistung für seine eigene Verteidigung aus, während rund 0,6 Prozent zur Unterstützung der Ukraine verwendet wurden. (jW)