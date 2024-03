Country Garden versäumt Zahlung

Beijing. Der chinesische Immobilienentwickler Country Garden soll eine Zahlung für eine inländische Anleihe nicht beglichen haben. Wie unter anderem chinesische Medien am Mittwoch berichteten, habe der mit Geldproblemen kämpfende Immobilienkonzern eine fällige Zahlung in Höhe von 96 Millionen Yuan (rund 12,2 Millionen Euro) nicht beglichen. Nach Angaben des Finanzdienstes Bloomberg ist es das erste Mal, dass County Garden eine Yuan-Anleihe nicht bedienen konnte. In Hongkong, wo das Unternehmen an der Börse notiert ist, läuft deshalb seit Ende Februar ein Gerichtsverfahren, das über die Liquidation des Unternehmens entscheiden soll. (dpa/jW)