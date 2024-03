Industrieproduktion im Euro-Raum eingebrochen

Brüssel. Die Industrie in der Euro-Zone hat ihre Produktion zu Jahresbeginn stark zurückgefahren. Die Fertigung sank im Januar im Vergleich zum Vormonat um 3,2 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch mitteilte. Die Wirtschaft in der Euro-Zone ist vor dem Jahreswechsel einer Rezession nur knapp entgangen und lahmt vorerst wohl weiter. Das BIP stagnierte von Oktober bis Dezember im Vergleich zum Vorquartal. Im Sommer war die Wirtschaft um 0,1 Prozent geschrumpft. (Reuters/jW)